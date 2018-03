Hoje é dia 22 de março, dia em que nasce a Universidade do Porto Por

No dia em que foi criada a base militar em Guantánamo, nasce em Portugal a Universidade do Porto. Também a 22 de março, nascem Marcel Marceau e Andrew Lloyd Webber. E recorda-se Artur Agostinho, o homem da rádio, que faleceu em 2011.

A história do dia 22 de março conta-se com a criação de uma base militar em Guantánamo, Cuba, por parte dos EUA, em 1903. Em Portugal, oito anos mais tarde, funda-se a Universidade do Porto, que resulta de duas instituições de ensino superior criadas no século XIX: a Academia Politécnica e a Escola Médico-Cirúrgica.

Também neste dia, o Franklin Roosevelt, Presidente norte-americano, assina a lei que legaliza o consumo de bebidas alcoólicas, em 1933, pondo termo à Lei Seca.

O astronauta Valeri Polyakov regressa a Terra a 22 de março de 1995, depois de estabelecer o recorde de 438 dias no espaço.

Já em 2006, a ETA, organização separatista basca, anuncia um cessar-fogo, que não seria respeitado. A 30 de dezembro do mesmo ano, regressam os ataques bombistas dos etarras, em Espanha.

Nasceram a 22 de março Anthony van Dyck, pintor flamengo (1599), Guilherme Braga, poeta português (1845), Marcel Marceau, ator e mímico francês (1923), e Andrew Lloyd Webber, compositor britânico (1948).

Morreram neste dia Adam Kazimierz Czartoryski, aristocrata, escritor e político polaco (1823), Johann Goethe, escritor alemão (1832), e Artur Agostinho, jornalista e escritor português (2011).

Hoje, assinalam-se o Dia Mundial da Água. Em Portugal, é Dia do Teatro Amador.

