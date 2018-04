Hoje é dia 22 de abril, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil Por

O navegador de Belmonte partira numa expedição à Índia, mas a frota de 13 naus afastou-se da costa, pensa-se que de modo intencional. Pedro Álvares Cabral acaba por descobrir o Brasil, a 22 de abril de 1500. Neste dia, nascem Immanuel Kant (1724) e Lenine (1870).

Hoje é dia de recordar Pedro Álvares Cabral, um português de origens nobres, nascido em Belmonte em 1467. Fidalgo, comandante militar, navegador e explorador, Cabral foi nomeado para liderar a rota de 13 naus que iria em expedição à Índia, com o objetivo de estabelecer relações comerciais e permitir a Portugal dominar o monopólio das valiosas especiarias, que estava nas mãos dos árabes, italianos e turcos.

A expedição seguiria pela rota de Vasco da Gama, recém-inaugurada, à volta de África. Mas Pedro Álvares Cabral desvia as naus para o Atlântico, afastando-se da costa africana – pensa-se que o terá feito de forma propositada.

Cavalgando pelos mares, a frota portuguesa grita ‘terra à vista’. O que se julgava ser uma ilha enorme recebeu o nome de batismo: Vera Cruz. Cabral e os seus homens continuam a desbravar as águas atlânticas e percebem que o que parecia uma ilha é, afinal, um continente.

Um dos navios regressa a solo lusitano para notificar D. Manuel I da descoberta. Uma vez que o território estava dentro do hemisfério português – ao abrigo do Tratado de Tordesilhas, o rei reivindica para a Coroa Portuguesa as terras que mais tarde constituiriam o Brasil.

Depois de se tornar oficialmente o primeiro europeu a chegar ao Brasil, Pedro Álvares Cabral regressa à missão de origem, rumo à Índia. Partira em busca de especiarias, mas descobre um continente, a 22 de abril de 1500.

E 224 anos depois da descoberta do Brasil, nasce o alemão Immanuel Kant, o último grande filósofo dos princípios da era moderna. Kant tornou-se famoso, sobretudo, pelo idealismo transcendental, que defende que o ser humano conhece formas e conceitos a priori (que não advêm da experiência) para a experiência concreta do mundo. Kant também conquistou notoriedade pela filosofia moral e por uma proposta de teoria da formação do sistema solar, conhecida como a hipótese Kant-Laplace.

A 22 de abril, nasce também Lenine, em 1870. Revolucionário e chefe de Estado russo, foi líder do Partido Comunista, e um dos grandes obreiros da Revolução Russa de 1917. Alguns pensadores consideram que os pensamentos de Lenine influenciaram a história recente e a evolução na Rússia.

Nasceram a 22 de abril Isabel de Castela (1451), Immanuel Kant, filósofo alemão (1724), Henri La Fontaine, político belga (1854), Lenine, político russo (1870), Vladimir Nabokov, escritor russo (1899), Robert Oppenheimer, físico norte-americano (1904), e Jack Nicholson, ator norte-americano (1937).

Morreram neste dia o Papa Caio (296), Papa Agapito I (536), Olivier de Clisson, o Carniceiro, Condestável de França (1407), Pierre-Charles Villeneuve, almirante francês (1806), Richard Trevithick, inventor britânico (1833), John Crome, pintor Inglês (1821) Richard Nixon, 37.° presidente dos EUA (1994), e Francisco Martins Rodrigues, teórico do marxismo português (2008).

Hoje assinala-se o Dia da Terra.

