Hoje é dia 18 de janeiro, nasce Pintasilgo, morre Almeida Santos Por

Hoje é dia de recordar Maria de Lourdes Pintasilgo, que tem o seu nome marcado na história política portuguesa. Nascida a 18 de janeiro de 1930, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de chefia de um Governo. Também neste dia, morre António Almeida Santos, político, deputado e membro de executivos em diferentes legislaturas.

É um símbolo da Democracia portuguesa e um sinal da força da mulher em cargos de chefia – neste caso, de um Governo.

Maria de Lourdes Pintasilgo foi a única mulher que desempenhou o cargo de primeiro-ministro em Portugal, tendo liderado o V Governo Constitucional.

Entrou em funções em julho de 1979 e saiu em janeiro de 1980. Pintasilgo foi também a segunda primeira-ministra em toda a Europa, entrando em funções dois meses depois da tomada de posse de Margaret Thatcher.

Em 1953, com 23 anos, licenciou-se em Engenharia Químico-Industrial, pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, numa época em que poucas mulheres enveredavam pela área da engenharia.

Maria de Lourdes Pintasilgo foi nomeada chefe de serviço no Departamento de Investigação e Desenvolvimento da Companhia União Fabril, em 1954. Pela primeira vez, uma mulher integrava os quadros técnicos superiores daquela empresa.

Da sua longa carreira política, destaca-se a chefia de um Governo.

No dia 19 de julho de 1979, é indigitada – pelo Presidente da República, Ramalho Eanes – para chefiar o V Governo Constitucional, um executivo de gestão, incumbido de preparar as eleições legislativas intercalares de 2 de novembro desse ano.

Foi também candidata nas Presidenciais e deputada no Parlamento Europeu, na qualidade de independente integrada no Grupo Socialista, entre 1987 e 1989. Morreu em Lisboa, 10 de julho de 2004.

Também neste dia, morre, aos 89 anos, António Almeida Santos. Foi advogado, deputado e ministro em diferentes governos, desde a primeira legislatura.

Foi ainda líder da bancada parlamentar do PS, entre 1991 e 1994, membro do Conselho de Estado de 1985 a 2002 e membro do Conselho de Estado, durante o mesmo período.

Nasceram a 18 de janeiro Charles de Montesquieu, filósofo francês (1689), Thomas Watson, inventor que com Alexander Graham Bell, desenvolveu o telefone (1854), Oliver Hardy, ator norte-americano (1892), e Arno Otto Schmidt, escritor alemão (1914).

Nasceram ainda Maria de Lourdes Pintasilgo, política portuguesa (1930), Ray Dolby, inventor norte-americano (1933), Gilles Villeneuve, piloto canadiano de Fórmula 1 (1950), e Kevin Costner, ator norte-americano (1955).

Morreram neste dia D. Pedro I, Rei de Portugal (1367), John Tyler, 10.º Presidente dos EUA (1862), Edward Bulwer-Lytton, escritor e político inglês (1873), e Ary dos Santos, poeta português (1984).

Morreram também Manuel Antunes, professor universitário e ensaísta português (1985), e João Aguardela, músico, vocalista, líder e fundador dos Sitiados (2009).

141 PARTILHAS Partilhar Tweetar