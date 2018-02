Mundo 174 milhões no jackpot do Euromilhões nesta sexta-feira Por

O Euromilhões reserva um superjackpot no sorteio desta sexta-feira. Em jogo vão estar 174 milhões de euros que podem calhar em sorte ao apostador (ou apostadores) que consigam acertar na chave ‘mágica’, que será publicada pelo PT Jornal em primeira mão e última hora, nesta sexta-feira, como é hábito.

Sorteio após sorteio o valor vai acumulando e o jackpot está hoje em 174 milhões de euros, um valor que irá para quem conseguir acertar nos cinco números e duas estrelas que vão ser sorteadas.

Depois de, nas últimas semanas, as filas terem sido mais que muitas para o registo daquele que é tido como o ‘sorteio dos sorteios’, o dia que se avizinha promete uma correria para os apostadores.

Além do Euromilhões, nesta sexta-feira, o M1lhão irá também distribuir vários 25 prémios de um milhão por toda a Europa.

Tal como no sorteio do Euromilhões, também no M1lhão o PT Jornal irá publicar as chaves em última hora.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar

Receba esta e outras notícias virais no seu e-mail todos os dias!

Receba em primeira mão a chave do Euromilhões e do M1lhão na sua caixa de correio.