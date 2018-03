Hoje é dia 16 de março, nasce o escritor Camilo Castelo Branco Por

Um dos escritores mais importantes da literatura portuguesa, Camilo Castelo Branco nasceu a 16 de março de 1825. Romancista, cronista, crítico, dramaturgo, historiador, poeta e tradutor, Camilo foi o primeiro escritor português a viver dos seus escritos literários.

Hoje é dia de recordar Camilo, escritor que nasceu na Encarnação, em 1825, e viria a morrer em São Miguel de Seide (Vila Nova de Famalicão), a 1 de junho de 1890. Ao longo dos seus 65 anos de vida, criou uma obra ímpar.

Camilo, que recebeu o título de 1.º visconde de Correia Botelho, concedido pelo Rei D. Luís, era membro de uma família da aristocracia de província e teve uma vida marcada pela tormenta, o que lhe serviu de inspiração para os seus romances.

A excelência da sua escrita deu-lhe notoriedade e essa permitiu-lhe tornar-se no primeiro escritor português a viver da literatura. É hoje um nome incontornável na história da literatura portuguesa.

A 16 de março, recorda-se também Fernão de Magalhães, que neste dia, em 1521, alcança as Filipinas. Já em 1935, Hitler viola o Tratado de Versalhes e ordena o armamento da Alemanha, além de reintroduzir a obrigação do serviço militar.

No Brasil, em 1957, cria-se a Rede Ferroviária Federal, com 18 ferrovias regionais. E um ano mais tarde, também a 16 de março, é inaugurado o Zoológico de São Paulo.

Em plena Guerra do Vietname, no ano de 1968, dá-se o massacre de My Lai, com cerca de 500 civis vietnamitas mortos por tropas norte-americanas.

Portugal ansiava pela Liberdade e o 25 de abril já fervilhava. No entanto, a 16 de março de 1974 uma tentativa de golpe de Estado, conhecida como ‘Levantamento das Caldas’, acabou por ser fracassada.

Pela voz do Papa João Paulo II, em 1998, a Igreja pede desculpas pela omissão e silêncio de alguns católicos romanos durante o Holocausto.

Em 2014, a península da Crimeia, na Ucrânia, vota num polémico referendo pela separação e posterior adesão à Rússia.

Nasceram neste dia Francisco Pizarro,conquistador e explorador espanhol (1476), Tobias Smollett, escritor britânico (1721), Caroline Herschel, astrónoma britânica (1750), Matthew Flinders, cartógrafo britânico (1774), Camilo Castelo Branco, escritor português (1825), 1926 – Jerry Lewis, comediante norte-americano (1926), Vladimir Komarov, cosmonauta soviético (1927), e Bernardo Bertolucci, realizador italiano (1941).

Morreram a 16 de março Tibério, imperador romano (37 aC), Alexandra Pavlovna da Rússia (1801), José Maria Rita de Castelo Branco, nobre português (1872), Selma Lagerlöf, escritora sueca (1940), António Botto, poeta português (1959), e Ola Brunkert, músico sueco dos ABBA (2008).

