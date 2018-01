Desporto Com 16 anos, Embaló de saída do Benfica por 20 milhões Por

Úmaro Embaló, de 16 anos, estará a caminho dos alemães do RB Leipzig. Visto como uma das pérolas da formação do Benfica, o atacante – que antes de chegar à Luz provocou uma ‘guerra’ entre águias e leões – deverá render cerca de 20 milhões aos cofres encarnados.

De acordo com a Renascença, Luís Filipe Vieira esteve na Alemanha para negociar a transferência do jogador, que tem como empresário Cátio Baldé – o mesmo agente de Bruma, que também alinha no RB Leipzig.

Chama-se Úmaro Embaló, mas é conhecido por ‘Di María’ dadas as semelhanças no estilo de jogo com o extremo que passou pelo Benfica e alinha agora no PSG.

Nascido na Guiné-Bissau, Embaló veste a camisola das seleções mais jovens de Portugal e, quando chegou ao país, provocou uma ‘guerra’ entre leões e águias para ver quem ficava com o jogador.

Embaló acabaria por rumar ao Oeiras até que problemas burocráticos fossem ultrapassados.

Agora, o jogador ruma aos alemães do RB Leipzig, com o Benfica a encaixar uma verba a rondar os 20 milhões de euros.

