Durante 15 anos pensava ser seropositivo… mas hospital enganou-se

Um homem viveu durante 15 anos a pensar que era seropositivo, depois de um diagnóstico hospitalar, que se viria a revelar errado. O tribunal condenou o Hospital Povisa ao pagamento de uma indemnização ao homem que, depois da notícia de que era portador do HIV e de Hepatite B, se afastou da filha, entrou em depressão e chegou a cometer crimes, que o levaram à cadeia.

O diagnóstico errado do hospital estragou a vida de um homem que, em fevereiro de 2000, entrou no Hospital Povisa, em Vigo, para curar uma ferida numa perna e saiu da unidade hospitalar com o ‘carimbo’ de ser portador do HIV e de uma Hepatite B.

“É reconhecido que existiu um claro erro de diagnóstico, durante quinze anos”, argumentou o juiz Luis Ángel Fernandez Barrio, citado pelo jornal El País.

Na altura, o homem tinha 32 anos e uma vida pela frente, mas o medo da doença fez com que acabasse por se afastar da filha, até tentou, várias vezes, colocar um fim à vida e entregou-se às drogas.

A espiral negativa levou mesmo o homem a cometer crimes, que lhe valeram cadeia.

O diagnóstico do Serviço de Traumatologia e Cirurgia Ortopédica indicava que o homem foi tratado a uma ferida, mas verificou que tinha um vírus da imunodeficiência humana.

Em 2015, um outro diagnóstico feito pelo Serviço de Microbiologia de Pontevedra acabou por revelar que a análise anterior estava errada e o homem não era seropositivo.

Agora, em 2018, o Tribunal condena o Hospital Povisa a pagar uma indemnização ao paciente no valor de 60 mil euros.

