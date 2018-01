Desporto 14 detidos no dérbi pela PSP Por

A PSP anunciou ter detido 14 pessoas na sequência da operação levada em curso antes, durante e depois do dérbi de Lisboa entre Benfica e Sporting.

Na origem das detenções estiveram 13 por posse de artefacto pirotécnico e uma por arremesso de objetos em direção às forças policiais.

Além disso, a PSP fez um auto de notícia de contraordenação e uma identificação por excesso de álcool.

No balanço da operação policial, a comissária Helga Fiúza, do Comando Metropolitano de Lisboa, revela que o policiamento decorreu “sem incidentes de maior”.

A operação de segurança no dérbi, ontem, tinha uma particularidade pouco comum no facto do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, ter feito o percurso entre os estádios de Alvalade e Luz no interior da denominada caixa de segurança.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar