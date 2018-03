Hoje é dia 14 de março, dia em que nasce Albert Einstein e morre Karl Marx Por

Hoje, 14 de março, é dia de recordar duas personalidades eternas na História mundial: o génio Albert Einstein, que nasceu a 14 de março de 1879, e o filósofo e teórico alemão Karl Marx, que morreu neste dia, em 1883.

No dia 14 de março, assinala-se o nascimento de Albert Einstein, em 1879, e a morte do filósofo Karl Marx. Einstein tinha 4 anos quando Marx morreu. Era uma criança que iria tornar-se uma figura do século, ao desenvolver a Teoria da Relatividade.

Albert Einstein viria a ser distinguido com o Nobel de Física, em 1921. O trabalho que desenvolveu no seu tempo possibilitou o desenvolvimento da energia atómica.

E foi a Teoria da Relatividade tornou Einstein mundialmente famoso – o seu nome passou a ser sinónimo de “génio”. Em 2005, celebrou-se o Ano Internacional da Física, em comemoração aos 100 anos do chamado ‘annus mirabilis’ (ano miraculoso) de Einstein, em que o filósofo publicou quatro dos mais fundamentais artigos científico da física do século XX.

A revista Time elegeu-o como ‘Personalidade do Século’. E também em sua honra foi atribuído o seu nome a uma unidade usada na fotoquímica – o einstein – bem como a um elemento químico – o einsténio.

No dia 14 de março de 1883, morre Karl Marx, em Londres. Intelectual e revolucionário, o alemão foi fundador da doutrina comunista moderna, distinguindo-se na economia e filosofia, mas também como teórico político e jornalista.

O pensamento de Marx influencia várias áreas, com destaque para a Filosofia e a História, mas também no Direito, Literatura, Ciência Política, Antropologia, Biologia, Psicologia, Economia, Teologia, Arquitetura, entre outras.

Um trabalho da BBC realizado em 2005, levou à eleição de Karl Marx como o maior filósofo de todos os tempos. Hoje, assinala-se a morte do alemão.

Outros factos históricos merecem realce, neste dia 14 de março. Em 1964, um júri em Dallas considera Jack Ruby culpado da morte Lee Harvey Oswald, suspeito do assassinato de John F. Kennedy.

Já em 1974, o governo português demite os generais António de Spínola e Francisco da Costa Gomes dos cargos de vice-chefe e chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas.

Razão: Spínola escreveu o livro ‘Portugal e o Futuro’, com o apoio de Costa Gomes, em que se defendia a diplomacia para acalmar as revoltas separatistas nas colónias, em vez de uma solução militar.

No dia 14 de março de 1985, presidente eleito do Brasil, Tancredo Neves, é internado num hospital em Brasília, na véspera de tomar posse. José Sarney assume o cargo e Tancredo Neves viria a morrer a dia 21 de abril desse ano.

Vladimir Putin é reeleito presidente da Rússia, em 2004, exatamente no mesmo dia em que José Luis Zapatero (PSOE) ganha as eleições em Espanha, ainda na ressaca dos atentados de Madrid, ocorridos a 11 de março de 2004.

Nasceram a 14 de março Georg Philipp Telemann, compositor alemão (1681), Gabriel Bonnot de Mably, filósofo francês (1709), José Luís de Mascarenhas, nobre português (1721), Johann Strauss (pai), compositor austríaco (1804), Teresa de Bourbon, última Imperatriz do Brasil (1822), Théodore de Banville, escritor francês (1823), Alexandre Braga, poeta e jornalista português (1829), Albert Einstein, físico alemão (1879), Akira Yoshizawa, artista japonês (1911), Michael Caine, ator britânico (1933), e Príncipe Alberto do Mónaco (1958).

Morreram neste dia Ignacy Krasicki, religioso e escritor polaco (1801), Karl Marx, filósofo e teórico político alemão (1883), Susan Hayward, atriz norte-americana (1975), Zita de Bourbon-Parma, última imperatriz da Áustria e Rainha da Hungria (1989), Peter Graves, ator norte-americano (2010), e Nicolau Breyner, ator e realizador português (2016).

Hoje, assinala-se o Dia Mundial do Rim.

