13 de fevereiro, Humberto Delgado é assassinado pela PIDE

Treze de fevereiro é dia de recordar Humberto Delgado, general português assassinado pela PIDE. Também no 13.º dia de fevereiro, termina a Guerra da Restauração, em 1668, e nasce um símbolo de manifestação contra o Estado Novo: Catarina Eufémia (1928). Em 2012, celebrou-se pela primeira vez o Dia Mundial da Rádio.

Humberto Delgado foi um militar da Força Aérea, rosto da tentativa de derrube da ditadura de Salazar.

Acabou por ser derrotado num ato eleitoral fraudulento, que deu a vitória a Américo Tomás, o candidato do regime. Humberto Delgado viria ser assassinado pela PIDE, a 13 de fevereiro de 1965.

Igualmente a 13 de fevereiro, é eleito o Papa Inocêncio II (1130) e Gonzalo Pizarro e Francisco de Orellana descobrem o Rio Amazonas (1542).

Já em 1633, Galileo Galilei é detido pela Inquisição da Igreja Católica.

É neste dia, mas em 1668, que termina a Guerra da Restauração. Em Lisboa, é rubricado um tratado de paz, com a Espanha a reconhecer a independência de Portugal.

Em 1917, a dançarina holandesa Mata Hari acaba detida, acusada de espionagem. Viria a ser condenada à morte.

No ano de 1960, a França testa a primeira bomba atómica no deserto do Saara e 10 anos mais tarde é lançado o primeiro disco de heavy metal, chamado “Black Sabbath”, nome da banda criadora do álbum.

Nasceram neste dia Agostinho da Silva, filósofo português (1906), Charles Elwood Yeager, aviador norte-americano, a primeira pessoa a ultrapassar a barreira do som a bordo de um avião (1923), e Catarina Eufémia, símbolo de manifestação contra o Estado Novo (1928).

Nasceram também José Veiga Simão, político português (1929), Peter Gabriel, músico britânico (1950), Pierluigi Collina, ex-árbitro de futebol (1960), e Robbie Williams, cantor e compositor britânico (1974).

Morreram a 13 de fevereiro o Papa Honório II (1130), Catarina Howard, mulher de Henrique VIII de Inglaterra executada por adultério (1542), Richard Wagner, compositor alemão (1883),

Morreram também Epitácio Pessoa, 11.° Presidente do Brasil (1942), Humberto Delgado, político português (1965), e Irmã Lúcia, uma das três crianças que afirmam ter visto Nossa Senhora de Fátima (2005).

A 13 de fevereiro de 2012 assinala-se pela primeira vez o Dia Mundial da Rádio, decretado pela UNESCO.

