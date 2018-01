A 10ª etapa foi decisiva para Matthias Walkner ganhar o Dakar

Matthias Walkner não tem dúvidas de que a 10ª etapa do Rali Dakar 2018 acabou por ser decisiva para vencer a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno nas motos pela primeira vez. A desistência de um favorito como o seu companheiro de equipa Sam Sunderland foi importante, como o foi o abandono de Adrien van Beveren, que a dada altura parecia capaz de fazer a Yamaha regressar às vitórias.

Só que ao contrário de outras ocasiões na grande maratona sul-americana, desta vez tudo esteve a favor do austríaco da KTM, que admitiu que para além de ter evitado problemas de maior na sua moto teve sorte.

“É uma loucura. O meu objetivo neste rali era terminar no pódio, por isso vencer é um sonho tornado realidade. A discussão pelo primeiro lugar foi muito renhida durante grande parte da prova e a 10ª etapa acabou por ser decisiva. Acho mesmo que foi a ‘chave’ para este sucesso. No desporto motorizado é preciso ter-se sorte para se ter sucesso. Uma vez tem-se outras não. Desta vez esteve do meu lado, além de que soube evitar problemas de maior. O que é sempre importante numa maratona como esta”, desabafou Matthias Walkner à chegada a Córdoba no final deste 40º Rali Dakar.