﻿﻿Família entra em 2018 no autocarro e a história conquista as redes

Uma família brasileira decidiu entrar no novo ano num autocarro, no Rio de Janeiro, porque um dos seus elementos, motorista, estava de serviço. “A família é a base de tudo”, justificou Cristiane, autora do post que foi partilhado nas redes sociais e que se tornou viral.

“E assim entramos 2018. Primeiro uma oração e depois uma jantinha gostosa no ônibus. Já que marido estava de serviço, fomos romper o ano no ônibus com ele. A família é a base de tudo”, escreveu Cristiane, a mulher do motorista, divulgando uma imagem desse momento.

Milhares de cibernautas ficaram rendidos à história, que se tornou viral.

